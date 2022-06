Handball-Bundesliga : Wiencek übt Kritik an zu dichtem Bundesliga-Spielplan

Wiencek übt Kritik an zu dichtem Bundesliga-Spielplan

Kiels Patrick Wiencek übt an der hohen Belastung in der Handball-Bundesliga Kritik. Foto: Frank Molter/dpa

Stuttgart Handballprofi Patrick Wiencek kritisiert den immer dichter getakteten und an die Substanz gehenden Bundesliga-Spielplan.

„Da braucht man sich nicht zu wundern, wenn sich immer mehr Spieler nicht in der richtig harten, weil so ausgeglichenen und starken Bundesliga kaputt machen wollen, sondern ins Ausland wechseln, um bei dem Gesamtprogramm ein, zwei oder drei Jahre länger durchhalten zu können“, sagte der Co-Kapitän des deutschen Rekordmeisters THW Kiel im Interview mit „Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten“.

„Unsere Gegner beim Final Four haben viel mehr Pausen, können sich deutlich besser vorbereiten. Im Ligabetrieb können sie Spieler schonen, manche Topkräfte machen Auswärtsreisen erst gar nicht. Das wäre bei uns vollkommen unvorstellbar“, meinte Wiencek vor dem Final-Four-Turnier am Wochenende in Köln.