Handball-Nationalmannschaft : Wiede reist von DHB-Team ab - Semper kehrt zurück

Berlin Fabian Wiede ist vorzeitig vom Lehrgang der deutschen Handball-Nationalmannschaft abgereist.

Die Nationalmannschaft bereitet sich derzeit in Frankfurt/Main auf die Spiele im EHF Euro Cup am Donnerstag (19.00 Uhr) in Mannheim gegen Europameister Schweden und am Samstag (20:15 Uhr) in Jaén beim EM-Zweiten Spanien vor.