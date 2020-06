Wegen Coronavirus-Pandemie : Weltmeister-Treffen von Brand&Co. fällt aus

Frankfurt/Main Die Handball-Weltmeister von 1978 sind immer noch eine verschworene Truppe. Seit mehr als 30 Jahren verbringen Heiner Brand&Co. rund um Fronleichnam einige unbeschwerte Tage zusammen. Doch in Corona-Zeiten ist alles anders.

Doch in diesem Jahr fällt der mehrtägige Trip rund um Fronleichnam, bei dem Heiner Brand&Co. gerne in Erinnerungen schwelgen, wegen der Corona-Krise aus. „Wir wollten uns in Heidelberg treffen. Das ist leider nicht möglich“, erzählte Brand in einem Gespräch der Deutschen Presse-Agentur.