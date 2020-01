Handball : Weltmeister Dänemark strauchelt zum EM-Auftakt

Der Däne Mads Mensah Larsen (l) im Zweikampf mit Islands Aron Palmarsson. Foto: Ludvig Thunman/Bildbyran via ZUMA Press/dpa.

Trondheim/Graz/Malmö Böse Überraschung für Handball-Weltmeister Dänemark: Der große Goldfavorit hat zum Auftakt der Europameisterschaft eine überraschende 30:31 (15:15)-Niederlage gegen Island kassiert.

Auch neun Tore von Superstar Mikkel Hansen bewahrten den Olympiasieger in seinem ersten Vorrundenspiel in Malmö nicht vor der Pleite gegen die Isländer, bei denen Aron Palmarsson mit zehn Treffern herausragte. Zuvor hatte Ungarn in der Gruppe E einen knappen 26:25 (14:13)-Sieg gegen Russland gelandet.