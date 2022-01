Europameisterschaft : Weitere Corona-Fälle bei deutschen Handballern

Das Training der deutschen Handballer in der Ondrej Nepela Arena hat auf freiwilliger Basis stattgefunden. Foto: Marijan Murat/dpa

Bratislava Die deutschen Handballer sind bei der EM von weiteren Corona-Ausfällen betroffen. Damit steht Bundestrainer Gislason im ersten Hauptrundenspiel erneut kein kompletter Kader zur Verfügung.

Vor dem Klassiker gegen Spanien zum Auftakt der EM-Hauptrunde sind Deutschlands Handballer personell erneut dezimiert worden. Im DHB-Team hat es am Mittwoch weitere Corona-Fälle gegeben, teilte der Deutsche Handballbund am Rande des Abschlusstrainings in Bratislava mit.