DHB-Auswahl Wegen Kopftuch: Team mahnt zu respektvollem Umgang mit Iran

Mit einem Sieg gegen den Iran kann die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde perfekt machen. Zum Abschluss der Vorrunde steht am Montag das Duell mit Polen an. Dort dürfte es um den Gruppensieg gehen, sofern die Polinnen ihr Spiel gegen Japan gewinnen.