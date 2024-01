Handball-EM „Wand“ Wolff lässt Handballer vom Wintermärchen träumen

Wolff ist in Europameister-Form und stellte mit seiner Leistung selbst den phänomenalen Innenblock mit Julian Köster und Johannes Golla in den Schatten. „Seien wir ehrlich, es ist einfach Bälle zu halten, wenn die Abwehr so gut spielt“, sagte der Schlussmann bescheiden. Gegen Nordmazedonien erwartet Wolff ein „sehr viel schwierigeres“ Spiel. „Das ist eine ausgebuffte Mannschaft. Die werden überhaupt nicht das spielen, was wir gerne sehen wollen“, sagte Wolff voraus.