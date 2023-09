Handball Vorwürfe gegen Trainer: Die zähe Aufarbeitung der Causa Fuhr

Der Beschuldigte selbst hatte sein Schweigen erst vergangene Woche gebrochen. „Natürlich ist es einfach zu sagen, so war es aber nicht, oder der Kontext ist nicht richtig wiedergegeben, aber hier ist es ja viel komplexer. Es geht vor allem um Wahrnehmungen und persönliche Empfindungen, die kann man niemandem absprechen“, sagte Fuhr in der „Sport Bild“ zu den Vorwürfen und ergänzte: „Bezogen auf das, was ich gelesen habe, kann ich nur sagen: Es gibt Sachverhalte, die nicht stattgefunden haben. Es gibt Sachverhalte, die so nicht stattgefunden haben. Es gibt Sachverhalte, an die ich mich nicht in der geschilderten Form erinnern kann oder eine andere Erinnerung habe.“