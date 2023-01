Handball : Vor Deutschland-Spiel: Auch Serbien siegt zum Start der WM

Serbien setzte sich zum Auftakt gegen Algerien durch. Foto: Jan Woitas/dpa

Kattowitz Nach Deutschland hat auch Serbien einen gelungenen Start in die Handball-Weltmeisterschaft hingelegt. Der nächste Vorrundengegner der DHB-Auswahl gewann in Kattowitz gegen Algerien mit 36:27 (16:13) und weist in der Gruppe E wie das deutsche Team 2:0 Punkte auf.

Beide Teams treffen am Sonntag aufeinander.

Mijajlo Marsenić vom Bundesliga-Tabellenführer Füchse Berlin glänzte bei den Serben mit neun Toren.

Keine Mühe hatte auch Titelverteidiger Dänemark. Der Weltmeister von 2019 und 2021 kam in der Gruppe H gegen Außenseiter Belgien zu einem klaren 43:28 (22:15). Superstar Mikkel Hansen mit zehn Toren und der Berliner Mathias Gidsel (9) waren die besten Werfer bei den Dänen, die erneut zu den großen Gold-Favoriten gehören.

Zu einem souveränen Auftaktsieg kam auch Norwegen in der Gruppe F beim 39:27 (18:11) gegen Nordmazedonien. Topstar Sander Sagosen vom deutschen Rekordmeister THW Kiel traf dabei sechsmal. In der Gruppe G setzte sich Ägypten gegen Kroatien mit 31:22 (16:12) durch.

© dpa-infocom, dpa:230113-99-213979/2

(dpa)