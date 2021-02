Nationalmannschaft : Viele Fragezeichen bei Handballern vor Olympia-Quali

Bundestrainer Alfred Gislason gibt am Montag den DHB-Kader bekannt. Foto: Marius Becker/dpa

Dortmund Selten gab es vor der Nominierung der Handball-Nationalmannschaft so viele Fragezeichen wie im Vorfeld der Olympia-Quali. Klar ist nur: Das Aufgebot wird anders aussehen als bei der verpatzten WM.

Wer kehrt zurück, wer muss weichen? Gibt es eine neue Torwart-Hierarchie? Und was wird mit Kapitän Uwe Gensheimer?

Seit Wochen bastelt Alfred Gislason akribisch an seinem Personal-Puzzle für die Olympia-Qualifikation der deutschen Handballer - am Montag wird der Bundestrainer bei der Präsentation seines Aufgebotes die Antworten auf alle spannenden Fragen liefern.

Das Vierer-Turnier mit dem WM-Zweiten Schweden, Slowenien und Algerien vom 12. bis 14. März in Berlin, bei dem zwei Tokio-Tickets vergeben werden, hat für den Deutschen Handballbund nach der historischen WM-Pleite höchste Priorität. Ein Scheitern würde den Verband zwar nicht in seinen Grundfesten erschüttern, nach dem zwölften Platz bei der Weltmeisterschaft in Ägypten aber einen enormen Imageschaden bedeuten.