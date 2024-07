Olympia-Auftakt gegen Südkorea Unbekannte Gegner: Handballerinnen erwarten „Schnickschnack“

Bölk, deren Mutter Andrea schon bei Olympia 1992 in Barcelona und 1996 in Atlanta für den DHB um Medaillen spielte, warnte vor dem südkoreanischen Handballstil. „Die Spielerinnen sind klein, quirlig und haben eine hohe Pass-Geschwindigkeit. Das ist ein ganz anderer Handball als der europäische. Das ist unangenehm, weil wir diesen Style nicht so gewohnt sind“, befand die Rückraumspielerin, die das deutsche Aufgebot gemeinsam mit Alina Grijseels anführt.