DHB : Umbruch im Handball: Köster will mehr Verantwortung

Umbruch im Handball: Köster will mehr Verantwortung

Der Gummersbacher Julian Köster will mehr Verantwortung im DHB-Team übernehmen. Foto: Marijan Murat/dpa

Kamen Julian Köster ist bei der Handball-Europameisterschaft in den Fokus gerückt. Der Spieler vom VfL Gummersbach ist eines der jungen Gesichter in der DHB-Auswahl vor den Spielen gegen Ungarn.

Der erste Auftritt im DHB-Trikot in seinem „Handball-Wohnzimmer“ wird für EM-Shootingstar Julian Köster ein Highlight. „Viele Freunde und die ganze Familie werden kommen“, sagte der Rückraumspieler vor dem Länderspiel gegen Ungarn am Samstag (16.15 Uhr/Sport1) in Gummersbach.