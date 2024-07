Handball „Um 4 Uhr wecken“: Gislason sorgt sich um Olympia-Spielplan

Der ungewöhnliche Spielplan bei den Olympischen Spielen in Frankreich bereitet Handball-Bundestrainer Alfred Gislason Kopfzerbrechen. Nach dem Auftaktspiel gegen Schweden am Abend des 27. Juli muss das DHB-Team eineinhalb Tage später um 9.00 Uhr morgens gegen Japan ran. „Wir haben noch keine Erfahrung, wie wir das machen wollen. Wir müssen ganz sicher dann um 4.00 Uhr nachts die Mannschaft wecken und irgendwas unternehmen, damit sie direkt loslegen können um 9.00 Uhr“, sagte der Isländer.Weitere Gegner in der deutschen Vorrundengruppe sind Slowenien, Spanien und Kroatien. Alle Spiele finden zu unterschiedlichen Zeiten statt. Mal um 11.00 Uhr vormittags, mal um 16.00 Uhr. „Das wird nicht einfach sein. Wir müssen da eine Lösung finden“, forderte Gislason mit Blick auf den Rhythmus.