Handball-Bundeslist TuS N-Lübbecke hat zur kommenden Saison den polnischen Nationalspieler Patryk Walczak verpflichtet. Wie die Ostwestfalen am Donnerstag mitteilten, erhält der 25 Jahre alte Kreisläufer einen Zweijahresvertrag, der für die 1. und 2. Bundesliga gültig ist. Walczak kommt vom polnischen Erstligisten Vive Tauron Kielce, war in dieser Saison aber an den französischen Erstligisten Massy Essonne verliehen.