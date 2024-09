Supercup Trotz Supercup-Triumph: Berlin kein Titel-Favorit

Zwar spült die erstmalige Teilnahme an der Königsklasse seit elf Jahren einige zusätzliche Euros in die Kasse, doch die finanzielle Situation beim Hauptstadt-Club ist angespannt. „Durch den Verlust unseres Hauptsponsors und drei weiteren Partnern sind wir wirklich am Kämpfen“, sagte Hanning. Weitere personelle Verstärkungen seien daher momentan ausgeschlossen.