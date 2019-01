später lesen Handball-Nationalmannschaft Triumphe und Enttäuschungen: Die deutsche WM-Historie FOTO: Franz-Peter Tschauner FOTO: Franz-Peter Tschauner Teilen

Vor 81 Jahren gab es in Berlin die Premiere der Handball-Weltmeisterschaften. Am 10. Januar werden in der deutschen Hauptstadt die 26. Titelkämpfe eröffnet. Die Deutsche Presse-Agentur blickt zurück auf die größten Erfolge und Enttäuschungen. Von Eric Dobias, dpa