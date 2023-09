Handball-Bundesliga Topspiel als Verfolgerduell: Magdeburg und Kiel unter Druck

Um nach dem 23:20 in der Königsklasse am Mittwochabend beim nordmazedonischen Meister HC Eurofarm Pelister keine Regenerationszeit zu vergeuden, flogen die Kieler am Donnerstag statt an die Förde nach Leipzig, wo sie am Freitag auch das Abschlusstraining absolvieren. „Der Spielplan ist sicherlich nicht von Vorteil für uns“, sagte Szilagyi zum Reisestress.