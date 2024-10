Handball-Pokal Top-Duell Kiel gegen Magdeburg im Achtelfinale

In einem weiteren Top-Duell treffen die Rhein-Neckar Löwen auf die Füchse Berlin. Der HC Empor Rostock bekommt es als letzter Drittligist im Wettbewerb mit dem Bundesliga-Absteiger HBW Balingen-Weilstetten zu tun. Die Spiele des Achtelfinales werden am 13. und 14. November ausgetragen. Die Finalrunde findet am 12. und 13. April 2025 in Köln statt.