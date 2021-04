Handball : Titelkampf bleibt spannend: Siege für Kiel und Flensburg

Flensburg/Balingen Die SG Flensburg-Handewitt verteidigt ihre Tabellenführung in der Handball-Bundesliga. Dicht dahinter bleibt der THW Kiel, wodurch es auf einen hochspannenden Schlussspurt hinausläuft.

„Es sind noch viele Spiele zu spielen. Wir gehen Schritt für Schritt und schauen noch nicht so weit in die Zukunft“, sagte Flensburgs Torhüter Benjamin Burić beim TV-Sender Sky. „Wir sind auf einem guten Weg“. Bester Flensburger Werfer war der schwedische Vize-Weltmeister Hampus Wanne mit acht Treffern. Für den THW war ebenfalls ein schwedischer Nationalspieler erfolgreichster Torschütze: Niclas Ekberg mit sieben Toren. „Wir sind sehr, sehr zufrieden“, sagte Kiels Rückraumstar Domagoj Duvnjak. „Wir bleiben fokussiert und schauen nur auf uns.“

Zuvor hatte der SC Magdeburg seinen Platz in der Spitzengruppe der Tabelle gesichert. Mit dem Kampf um die Meisterschaft hat der SCM zwar nichts zu tun, durch den 31:27 (15:13)-Sieg gegen die MT Melsungen bleibt die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert aber im Rennen um die Europapokalplätze. Bester Magdeburger Werfer war der Däne Michael Damgaard mit sieben Treffern, für Melsungen traf Nationalspieler Timo Kastening mit acht Toren am häufigsten. In einer für sie enttäuschenden Saison verharren die Melsunger damit im Mittelfeld der Tabelle.