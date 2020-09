Gemeinsame Reise : THW und SG Flensburg in einem Flieger zum Supercup

THW und SG Flensburg in einem Flieger zum Supercup

Düsseldorf Sie fliegen gemeinsam hin - und sie fliegen gemeinsam zurück. Doch auf dem Spielfeld werden die Handballer des deutschen Meisters THW Kiel und des Meisterschafts-Zweiten SG Flensburg-Handewitt am Samstag in Düsseldorf gegeneinander um den Supercup spielen.

Nach Angaben des „Flensburger Tageblatts“ werden jeweils 25 Personen des THW und der SG mit einer Chartermaschine am Samstagvormittag vom Flughafen im dänischen Sonderburg abheben und noch in der Nacht wieder zurückkommen. „Es steigen nur Leute in den Flieger ein, die auf Corona getestet worden sind“, betonte Flensburgs Geschäftsführer Dierk Schmäschke. Die Kosten teilen sich beide Clubs.