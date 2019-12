HAndball-Bundesliga : THW Kiel wieder Tabellenführer - Lichtlein stellt Rekord ein

Kiels Trainer Filip Jicha steht am Spielfeldrand und gibt Anweisungen. Foto: Andreas Gora/Archiv.

Stuttgart/Minden Der THW Kiel ist im Handball-Oberhaus wieder Spitze. Im Fokus des Spieltages steht aber der neue Bundesliga-Rekordspieler Carsten Lichtlein.

Vor der langen Heimfahrt kündigte Lichtlein spontan ein paar Kaltgetränke für seine Teamkollegen an: „Es wird auf jeden Fall etwas für die Jungs geben, denn sie haben das super gemacht“, sagte Lichtlein. „Der Sieg steht vor dem Rekord.“

Lichtlein, der mit der DHB-Auswahl 2007 Weltmeister sowie 2004 und 2016 jeweils Europameister wurde, kam am Sonntag nur zu einem Kurzeinsatz. Für die Zukunft hat er aber noch viel vor. „Es geht noch ein paar Jahre“, verkündete er. „Solange ich fit bin und Spaß habe, werde ich weiterspielen.“

Seit 2000 steht der Würzburger im Oberhaus zwischen den Pfosten. Vor seinem Wechsel nach Erlangen im Sommer dieses Jahres war er beim TV Großwallstadt, TBV Lemgo und VfL Gummersbach aktiv. Am kommenden Donnerstag wird Lichtlein im Spiel beim Tabellendritten TSV Hannover-Burgdorf mit seinem 626. Einsatz zum alleinigen Bundesliga-Rekordspieler avancieren.

Nach der klaren Pausenführung wackelte der Favorit in der zweiten Halbzeit noch einmal. Beim 19:20 (47.) war Stuttgart wieder dran. Doch der THW fing sich nach einer lautstarken Standpauke von Trainer Filip Jicha wieder und landete am Ende noch einen klaren Erfolg. „So energisch habe ich ihn noch nie erlebt“, sagte THW-Kapitän Domagoj Duvnjak über den emotionalen Ausbruch des Trainers in einer Auszeit.