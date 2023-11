Handball-Champions-League THW Kiel verliert gegen Aalborg HB

Auch der Start in die zweite Halbzeit misslang den Norddeutschen. In etwas mehr als einer Minute kamen die Gäste zu drei Treffern und bauten ihren Vorsprung auf 14:7 (32.) aus. Schon in der 45. Minute nahm THW-Trainer Filip Jicha seine letzte Auszeit. An der ersten Heimniederlage in der laufenden Saison der Königsklasse änderte das nichts mehr.