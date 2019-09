Kiel gegen Magdeburg in der ARD : Werbung statt Schlussphase verärgert Handball-Zuschauer

Magdeburg THW Kiel unterliegt dem SC Magdeburg mit 31:32.

„So geil das Spiel war, so mies war es von der ARD. Schämt Euch“, schimpfte Melsungens Nationalspieler Tobias Reichmann via Instagram. „Das würde es beim Fußball im Leben nicht geben.“ Die „Sportschau“-Redaktion begründete die Panne mit einem technischen Problem. 1,57 Millionen Zuschauer an den TV-Geräten und 6600 Fans in der Halle hatten ein hochklassiges Spiel erlebt, in dem der Pokalsieger aus Kiel am Ende den ersten Rückschlag im Meisterrennen hinnehmen musste. Vor dem Derby gegen Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt (7:1 Punkte) am Donnerstag steht der Rekordmeister (4:2) bereits unter Druck. „Das ist ein Muss-Spiel“, sagte TV-Experte Stefan Kretzschmar.