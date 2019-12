Handball-Bundesliga : THW Kiel profitiert von Flensburgs Patzer - Hannover Zweiter

Kiel Dank eines Patzers der SG Flensburg-Handewitt baut der THW Kiel seine Tabellenführung in der Handball-Bundesliga aus. Dennoch bleibt das Titelrennen spannend. Neuer Zweiter ist die TSV Hannover-Burgdorf. Die Rhein-Neckar Löwen verhindern eine Blamage.

Spitzenreiter aber bleibt mit nun 28:6-Punkten der THW Kiel, bei dem Ole Rahmel mit acht Treffern bester Werfer war. „Ich glaube, man konnte nicht erwarten, dass es heute so läuft“, sagte THW-Keeper Dario Quenstedt. „Das war eine Leistung, auf der wir aufbauen können.“ Das kann auch Hannover, das sich nach einem schwachen ersten Durchgang nach der Pause deutlich steigerte - was vor allem am überragenden Torhüter Domenico Ebner lag. „Wenn wir in dieser Saison nichts holen, dann weiß ich auch nicht“, sagte Ebner.