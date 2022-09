Handball-Bundesliga : THW Kiel nach Sieg in Hannover wieder Tabellenführer

Hamburg Der THW Kiel hat sich zurück an die Tabellenspitze der Handball-Bundesliga gearbeitet. Der Rekordmeister setzte sich nach großem Kampf mit 29:27 (15:13) gegen die TSV Hannover-Burgdorf durch und steht mit 10:0 Punkten dank der besten Tordifferenz auf Platz eins.

Ebenfalls bei fünf Siegen aus fünf Spielen stehen die Rhein-Neckar Löwen, die am Samstag in einer spannenden und hochklassigen Partie einen 28:27 (14:13)-Heimsieg über die SG Flensburg-Handewitt feierten. „Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir das enge Spiel gewinnen konnten“, sagte Löwen-Trainer Sebastian Hinze: „Es war ein umkämpftes Spiel, das in beide Richtungen gehen kann in der zweiten Halbzeit.“ Die Flensburger dagegen haben schon nach dem fünften Spieltag mit 7:3 Punkten den Kontakt zur Tabellenspitze verloren. „Die Stimmung in der Kabine ist nicht überragend“, sagte SG-Coach Maik Machulla.