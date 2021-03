Handball-Bundesliga : THW Kiel nach Sieg gegen Wetzlar weiter auf Titelkurs

Kiel Rekordmeister THW Kiel steuert in der Handball-Bundesliga weiter auf Kurs Titelverteidigung.

Die Kieler setzten sich gegen die HSG Wetzlar mit 23:19 (12:10) durch und rückten bis auf einen Pluspunkt an Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt heran. Mit einem Sieg im Nachholspiel gegen den SC DHfK Leipzig am kommenden Mittwoch können die Kieler (31:3) am Nordrivalen aus Flensburg (32:4) vorbeiziehen.