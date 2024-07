Handball THW Kiel holt Nationalkeeper Andreas Wolff zurück

Bei den Kielern, die in der vergangenen Saison den für sie enttäuschenden vierten Platz in der Bundesliga belegt hatten, stehen in dem Tschechen Tomas Mrkva und dem Franzosen Samir Bellahcene aktuell zwei weitere Torhüter unter Vertrag. Zur Spielzeit 2025/26 wechselt zudem der spanische Nationalkeeper Gonzalo Perez de Vargas vom FC Barcelona zum THW.