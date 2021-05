Handball-Bundesliga : THW Kiel gewinnt Nachholspiel gegen Melsungen

Kiel Der THW Kiel gibt sich im Titelkampf der Handball-Bundesliga weiter keine Blöße.

Der Rekordmeister gewann das Nachholspiel des 13. Spieltages gegen die MT Melsungen mit 29:28 (13:11) und führt die Tabelle mit 53:5 Punkten weiter vor dem Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt (51:5) an.

Drei Tage nach dem bitteren Aus im Viertelfinale der Champions League bei Paris Saint-Germain bestimmten die Kieler von Beginn an die Partie und gerieten nicht einmal in Rückstand. Der größte Vorsprung betrug beim 19:14 (39.) fünf Tore. Erst in der Schlussphase wurde es richtig spannend, als Melsungen bis auf ein Tor herankam.