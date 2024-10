Handball-Pokal THW Kiel gewinnt enges Spiel beim HSV Hamburg

In der 28. Minute sah der Hamburger Dino Corak nach einem Foul die Rote Karte. Der Kreisläufer war als Ersatz für den am Finger operierten Dänen Andreas Magaard verpflichtet worden. Beim 17:14 (36. Minute) durch Hendrik Pekeler lag der THW erstmals mit drei Treffern in Führung. Dennoch blieb die Partie bis in die Endphase spannend.