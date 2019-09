Handball-Bundesliga : THW Kiel gewinnt Derby gegen Flensburg-Handewitt

Die Kieler Hendrik Pekeler (l) und Steffen Weinhold (r) verteidigen am Wurfkreis gegen Simon Jeppsson von der SG Flensburg-Handewitt. Foto: Benjamin Nolte.

Kiel Die Bundesliga-Handballer des THW Kiel haben das 101. Schleswig-Holstein-Derby für sich entschieden. Die Zebras bezwangen die SG Flensburg-Handewitt mit 28:24 (18:13).

Beide Teams starteten in der mit 10 285 Zuschauern ausverkauften Kieler Arena mit viel Tempo in die Partie. Die Mannschaft von THW-Trainer Filip Jicha nutzte Ballverluste der Gäste zu schnellen Gegenstößen. „Das waren einfache Fehler, die den THW zu Kontern eingeladen haben“, bemängelte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke in der Halbzeitpause beim TV-Sender Sky.