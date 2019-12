Habdball-Bundesliga : Kiel bleibt vor EM-Pause Spitze, Hannover lässt Punkt liegen

Kiel Der THW Kiel schließt das Jahr als alleiniger Spitzenreiter der Handball-Bundesliga ab. Der deutsche Rekordmeister gewann am Sonntag das letzte Spiel vor der EM-Pause gegen den TBV Lemgo mit 31:24 (18:13) und profitierte zudem vom Ende der Siegesserie der TSV Hannover-Burgdorf: Die Niedersachsen kamen nach zuletzt fünf Erfolgen nicht über ein 32:32 (16:15) bei GWD Minden hinaus.

Hannover lief in Minden beinahe über die gesamte zweite Hälfte einem Rückstand hinterher. Letztlich sorgten vor allem Morten Olsen und Christian Ugalde (jeweils fünf Tore) für das Remis und verhinderten damit einen besonderen Sieg der Gastgeber: Minden trat das letzte Mal in der Kampa-Halle an, sie wird 50 Jahre nach ihrer Eröffnung abgerissen.