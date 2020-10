Corona-Krise : THW-Coach Jicha: „Es geht darum, den Handball zu retten“

Kiel Trainer Filip Jicha von Handball-Rekordmeister THW Kiel rät seinen Spielern auch in der Corona-Krise zur Teilnahme an den Länderspielen ihrer Nationalmannschaften.

„Es geht darum, den Handball zu retten“, sagte Jicha der „Sport Bild“. Anfang November stehen die ersten Qualifikationsspiele für die Europameisterschaft im Jahr 2022 in Ungarn und der Slowakei auf dem Programm, im kommenden Januar soll die Weltmeisterschaft in Ägypten ausgespielt werden.

„Erholung würde den Spieler guttun, ganz klar. Sie sind keine Maschinen. Und wir haben englische Wochen von Saisonanfang bis -ende“, sagte der 38-jährige Tscheche weiter. Seine Schützlinge spielten am vergangenen Samstag bei der HSG Nordhorn, sollten am Mittwochabend die Champions-League-Partie gegen Telekom Veszprem aus Ungarn bestreiten und stehen am Sonntag wieder gegen GWD Minden auf dem Feld.

Zuletzt hatte die Bundesliga (HBL) mit ihren Vereinen ein Musterschreiben an die Nationalverbände erarbeitet, in dem die Clubs ihre Bedenken deutlich zum Ausdruck bringen. Die größte Sorge der Vereine ist, dass ihre Spieler nach der Rückkehr vom jeweiligen Nationalteam in Quarantäne müssen. Hanning hat bereits konkrete Ideen, wie die Nationalverbände das Risiko in Zeiten der Corona-Pandemie minimieren könnten.