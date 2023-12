Handball Tendenz stimmt: Handballerinnen richten Blick auf Olympia

„Wir wollen wieder Ergebnisse, um Mentalität aufzubauen“, fügte Kromer mit Blick auf das Olympia-Qualifikationsturnier im Frühjahr an. Mit den abschließenden zwei WM-Spielen können die Handballerinnen noch Fünfter werden und sich so eine gute Ausgangsposition verschaffen. „Ich glaube schon, dass wir eine Mannschaft haben, die uns mit Mut in die nächsten Tage und Richtung Olympia-Qualifikation blicken lässt“, befand Kromer.