Handball-EM Steinmeier traut Handballern „alles“ zu

„Ich finde, das hier ist ein guter Beginn für dieses Turnier und ein guter Rückhalt für die deutsche Mannschaft. Wir wissen, dass die deutsche Mannschaft vielleicht nicht als Favorit in dieses Turnier geht. Aber ich erinnere auch an 2016“, sagte Steinmeier den Nachrichtenagenturen dpa und sid in der Halbzeitpause des Eröffnungsspiels gegen die Schweiz, dass die DHB-Auswahl am Ende 27:14 gewann. 2016 wurde Deutschland überraschend Europameister.