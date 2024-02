Handball Start ins Olympia-Jahr: DHB-Frauen wollen EM-Ticket lösen

Die Zielvorgabe von Markus Gaugisch für den Jahresauftakt der deutschen Handballerinnen fiel deutlich aus. „Sportlich hat die höchste Priorität, dass wir beide Partien gegen die Slowakei gewinnen, um uns das EM-Ticket bereits vor dem April zu sichern“, sagte der Bundestrainer vor dem Länderspiel-Doppelpack in der EM-Qualifikation am Donnerstag in Sala und Sonntag in Düsseldorf.