Handball-Nationalmannschaft : Sportvorstand über Spielplan bei Handball-WM: „Katastrophal“

Stockholm DHB-Sportvorstand Axel Kromer hat den Handball-Weltverband IHF scharf für den WM-Spielplan kritisiert. „Eine Weltmeisterschaft soll unsere Sportart promoten und voranbringen, in Bezug auf den Spielplan muss ich aber festhalten: Das war katastrophal“, sagte Kromer dem Fachmagazin „Handballwoche“.

So musste etwa Titelverteidiger Dänemark am Tag vor dem Halbfinale gegen Spanien von Stockholm nach Danzig und am Tag nach dem Spiel zum Finale wieder zurück in die schwedische Hauptstadt fliegen. „Das muss künftig dringend vermieden werden“, forderte Kromer.