Europas Handball-Föderation : Spiele von Russland und Belarus werden für Gegner gewertet

Wien Nach der zu Wochenbeginn erfolgten Suspendierung der Nationalmannschaften aus Russland und Belarus hat die Europäische Handball-Föderation alle abgesagten Spiele in den Wettbewerben bei Frauen und Männern für die jeweiligen Gegner gewertet.

Von der Entscheidung sind auch die Auswahlteams des Deutschen Handball-Bundes unmittelbar betroffen. „Die Entscheidung ist nach den vorangegangenen Schritten konsequent und richtig“, sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober. „Die gewonnene Klarheit in den sportlichen Wettbewerben ist allerdings nebensächlich - alles, was zählt, sind ein Ende des Krieges und Frieden.“

Die Frauen-Auswahl von Bundestrainer Henk Groener muss nicht wie ursprünglich geplant am 24. April zum EM-Qualifikationsspiel nach Belarus reisen. Die Partie wird mit 2:0 Punkten und 10:0 Toren für die DHB-Auswahl gewertet. Deutschland verfügt als Tabellenzweiter der Gruppe 3 damit über 5:3 Zähler. An diesem Samstag muss das DHB-Team in Rotterdam bei Spitzenreiter Niederlande (8:0) antreten. Dritter ist Griechenland (4:4). Die ersten Zwei jeder Gruppe qualifizieren sich für die Endrunde im November dieses Jahres.