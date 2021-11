Handball-Bundesliga : Spielabbruch in Hamburg: Zuschauer aus Krankenhaus entlassen

Spielabbruch in Hamburg: Zuschauer aus Krankenhaus entlassen

Hamburg Der beim Handball-Bundesligaspiel des HSV Hamburg gegen die TuS Melsungen kollabierte Zuschauer ist auf dem Weg der Besserung.

Das gab der HSVH am Montag bekannt. Der Angehörige eines HSV-Profis sei noch am Sonntagabend aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er werde sich in den nächsten Tagen weiteren Untersuchungen unterziehen, hieß es. Lebensgefahr habe nicht bestanden.