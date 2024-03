Nationalmannschaft So qualifizieren sich Deutschlands Handballer für Olympia

Nach dem Auftaktsieg gegen Algerien steht für Deutschlands Handballer an diesem Samstag beim Olympia-Qualifikationsturnier das zweite Gruppenspiel an. Die DHB-Auswahl trifft um 14.30 Uhr (ZDF und Dyn) in Hannover auf Kroatien, das sich zum Start gegen Österreich durchsetzen konnte. Die zwei besten Teams der Vierergruppe sichern sich ein Ticket für die Sommerspiele.