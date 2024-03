Der Weg nach Paris So läuft die Olympia-Qualifikation der Handballer

In einer Vierer-Gruppe trifft die deutsche Auswahl zunächst am Donnerstag (17.45 Uhr) auf Afrikavertreter und Außenseiter Algerien. Am Samstag (14.30 Uhr) kommt es zur Neuauflage des EM-Spiels gegen Kroatien. Im Januar musste sich das DHB-Team dem Balkanstaat klar geschlagen geben. Zum Abschluss trifft Deutschland am Sonntag (14.10 Uhr) auf Österreich und will mehr als das Remis bei der EM. Deutschland ist Favorit in der Gruppe und muss mindestens Platz zwei erreichen, um sich für Olympia zu qualifizieren.