Handball-Bundesliga : Siegesserie beendet: Hannover kassiert erste Niederlage

Kassel Nun hat es auch den Spitzenreiter erwischt: Die Siegesserie der bisher ungeschlagenen TSV Hannover-Burgdorf in der Handball-Bundesliga ist von der MT Melsungen gestoppt worden.

In Kassel lieferten sich Melsungen und Hannover ein tempo- und torreiches Topspiel, in dem sich die Nordhessen nach der Pause absetzen konnten. Beim Spitzenreiter, der zuletzt in der Liga und im Pokal mit zwei Siegen gegen Flensburg geglänzt hatte, wurde vor allem der verletzte Regisseur Morten Olsen (Wade) vermisst. „Wir hatten in der Abwehr keinen Zugriff“, sagte TSV-Nationalspieler Fabian Böhm, der sechs Tore erzielte. „31 Gegentore sind nicht unser Anspruch.“