Handball-Testspiel : Sieg in Kroatien: DHB-Team auf dem Weg zur EM-Form

Zagreb Julius Kühn verließ das Spielfeld in der Arena Zagreb mit einem breiten Lächeln. Denn auch dank eines starken Comebacks des lange verletzten Rückraumspielers haben die deutschen Handballer einen verdienten 26:25 (13:12)-Testspielsieg in Kroatien geholt.

„Es war ein verdienter Sieg, der hätte sogar noch höher ausfallen können“, sagte der zufriedene Prokop nach dem Abpfiff. Das sah auch Reichmann so. „Wir konnten uns Selbstvertrauen holen auf dem Weg zur Europameisterschaft“, sagte der Profi aus Melsungen. „Wir haben aber auch noch Luft nach oben in allen Bereichen.“ An diesem Samstag (14.30 Uhr/ARD) trifft die deutsche Mannschaft im letzten Länderspiel dieses Jahres in Hannover erneut auf Kroatien.