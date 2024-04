Handball Sieg gegen Montenegro: DHB-Frauen fahren nach Paris

Beste deutsche Werferin vor 4269 Zuschauern in Neu-Ulm war Rückraumspielerin Maidhof, die in ihrem 50. Länderspiel neun Tore erzielte. „Wir haben von der ersten Minute an keinen Zweifel daran gelassen, dass wir es unbedingt wollen, und gezeigt, dass wir die beste Mannschaft bei diesem Turnier sind“, resümierte Co-Kapitänin Alina Grijseels, die am Vortag ihren 28. Geburtstag gefeiert hatte. „Das ist das beste und größte Geschenk, das ich in meinem Leben bekommen habe“, sagte die Rückraumspielerin.