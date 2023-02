Handball : Sieg gegen Kiel: SC Magdeburg im DHB-Pokal-Halbfinale

Hamburg Der SC Magdeburg hat sich das letzte Ticket für das Finalturnier um den deutschen Handball-Pokal gesichert.

Der deutsche Meister setzte sich am Sonntag im Viertelfinale bei Cup-Verteidiger THW Kiel mit 35:34 (29:29, 19:14) nach Verlängerung durch und komplettiert damit das Teilnehmerfeld der Endrunde am 15./16. April in Köln.