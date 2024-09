Handball-Bundesliga SG Flensburg-Handewitt bezwingt auch Göppingen

Die Flensburger taten sich vor den 6.004 Zuschauern in der Campushalle mit der offensiv ausgerichteten Abwehr der Göppinger schwer. In der 14. Minute führte der Gast 9:5. So dauerte es bis zur 23. Minute, ehe Mads Mensah Larsen in seinem 300. Bundesligaspiel mit dem 11:10 für die erste Führung der Norddeutschen sorgte.