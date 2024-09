Handball-Bundesliga SG Flensburg-Handewitt baut die Tabellenführung aus

Die Flensburger, die in der vergangenen Saison ihr Auswärtsspiel bei den Wartburgstädtern verloren hatten, taten sich in der Anfangsphase vor allem in der Offensive schwer. Die Mannschaft von Trainer Nicolej Krickau leistete sich zu viele einfache Fehler. In der 16. Minute sorgte dann aber Mads Mensah Larsen für die 9:5-Führung der SG.