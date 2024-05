Handball Sechs Handball-Bundesligisten spielen international

Nach dem Titelgewinn der SG Flensburg-Handewitt in der European League bekommt die Handball-Bundesliga in der kommenden Saison einen sechsten internationalen Startplatz. Das bestätigte die Europäische Handballföderation (EHF) am Freitag. In der Champions League kämpfen Meister SC Magdeburg sowie die Füchse Berlin um den Titel. In der European League gehen neben Titelverteidiger Flensburg noch der THW Kiel, die MT Melsungen sowie der VfL Gummersbach an den Start.