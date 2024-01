Handball-EM Schwedens EM-Treppe: Von Spiel zu Spiel zum Titel steigern

An eine neue Ära des schwedischen Handballs will Weltjahrhundert-Handballer Wislander nicht so recht glauben. „Es gibt vier, fünf richtig gute Mannschaften in Europa oder in der Welt“, sagte die mittlerweile 59 Jahre alte frühere Ikone des THW Kiel. Dazu gehört auch Schweden. Aber an der Spitze sei es sehr ausgeglichen.