Handball-Bundestrainer : „Schockierend“: Gislason spricht über den Tod seiner Frau

Verlor seine Frau an den Folgen einer Krebserkrankung: Handball-Bundestrainer Alfred Gislason. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Hamburg Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat erstmals öffentlich über den Tod seiner Frau Kara gesprochen.

„Es war schockierend, wie schnell alles ging“, sagte der Isländer in der „Sport Bild“ über die Krebserkrankung seiner Frau, an der sie bereits am 31. Mai starb.