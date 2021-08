Handball-Bundesliga : Schmid und Palicka verlassen Löwen am Saisonende

Mannheim Die Rhein-Neckar Löwen verlieren am Ende der kommenden Saison in der Handball-Bundesliga zwei Leistungsträger und Identifikationsfiguren.

Schmid will nach der Saison wieder gemeinsam mit seiner Familie in der Schweiz leben. „Ob ich dort dann noch weiter Handball spiele, kann ich momentan nicht beantworten“, sagte er. Der Rückraumspieler war 2010 zu den Löwen gewechselt und entwickelte sich in der Zeit danach zu einem der besten Spieler der Bundesliga. 2016 und 2017 holte er mit den Mannheimern die deutsche Meisterschaft. Auch, wenn Schmid noch nicht weiß, ob er weiter Handball spielen will - einen Plan für die Zeit nach der Spielerkarriere hat er schon. „Ich möchte sehr gerne Trainer werden“, sagte er.